Рада планирует рассмотреть изменения в избирательный кодекс

https://static.news.ru/photo/f00e90b6-c391-11ea-a5ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Депутаты Верховной рады Украины планируют начать рассмотрение изменений в избирательный кодекс 16 июля. Об этом сообщил первый зампред фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. Ранее он сообщил, что дату местных выборов, запланированных на 25 октября, депутаты переносить не будут.

К вопросам повестки дня, среди которых и изменения в избирательный кодекс, депутаты приступят, если завершат рассмотрение поправок к закону об игорном бизнесе. Если же нет, будем созывать внеочередные. В частности, будет и отдельное внеочередное, посвящённое избирательному кодексу, — цитирует РИА Новости Корниенко.

Депутаты предлагают увеличить число городов, где местные выборы будут проходить не в один, а в два тура. Также в два тура выборы планируются и в населённых пунктах с населением более 75 тыс. человек, а не более 90 тысяч, как сейчас.

Зампред комитета по вопросам организации госвласти Александр Качура считает, что это повысит легитимность избрания глав городов, к тому же решение поддержало более половины населения. Качура уточнил, что изменения в новый избирательный кодекс будут действовать уже во время очередных местных выборов.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на поступивший ему на подпись избирательный кодекс, который был принят Верховной радой прошлого созыва. Он посчитал, что положения документа не соответствуют конституции страны, не согласуются с базовыми законами этой сферы и не обеспечивают необходимой регламентации действий, следует из сообщения на сайте украинского парламента. Политик передал депутатам 17 замечаний. Лидер полагает, что проект фактически сохраняет пропорциональную избирательную систему с закрытыми списками.