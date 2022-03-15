Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины

Работники аэропорта итальянской Пизы заявили, что отказались загружать в самолёты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину. Они отметили, что груз изначально должен был стать гуманитарной помощью для страны, однако оказался вооружением, пишет РИА Новости.

Изначально из грузового терминала должны были отправиться рейсы с провиантом, медикаментами и другим полезным для населения Украины грузом. Тем не менее работников гражданского аэропорта имени Галилео Галилея ждал неприятный сюрприз.

Грузчики столкнулись с ящиками, полными оружия различных типов, боеприпасов и взрывчатых веществ. Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство, — говорится в сообщении.

Предполагается, что эти самолёты отправятся в США и страны НАТО, откуда потом оружие транспортируют на Украину. В результате из-за этого перед зданием аэропорта началась акция протеста против отправки оружия. Работники призвали немедленно прекратить подобные рейсы, а также попросили своих коллег не загружать самолёты с оружием.

Профсоюз объявил о проведении в субботу акции протеста у здания пизанского аэропорта для «осуждения гуманитарного прикрытия для подпитки боевых действий на Украине». Среди требований также отмечается использование военных аэропортов для подобных поставок.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник в очередной раз раскритиковал правительство ФРГ из-за объёма поставок оборонительного вооружения. По его словам, Киеву нужны не «отдельные шаги, а полный пакет помощи». При этом выразил надежду на то, что процесс поставок оружия ускорится.