Путина развеселила колкая шутка Орбана про Европу

Венгерский премьер Виктор Орбан насмешил российского президента Владимира Путина во время переговоров: он колко пошутил про вакцины и газ в Европе. Орбан заметил, что Россия уже несколько раз выручила Венгрию в сложное время: сначала спасла тысячи людей, предоставив вакцину от COVID-19, а затем подписала долгосрочный контракт на поставку газа по выгодной цене, сообщает пресс-служба Кремля.

Непростые времена, но в очень хорошей компании мы их проводим, — сказал Виктор Орбан, намекнув на Россию.

По его словам, в 2021 году на фоне энергетического кризиса в Европе и рекордных цен на газ Москва оказывает Венгрии помощь в сфере энергетики, в том числе участвуя в строительстве двух энергоблоков для атомной электростанции «Пакш».

Путин, услышав это, рассмеялся и заявил, что он «согласен» с мнением коллеги про хорошую компанию. Также Орбан отметил, что «не увидел у Путина намерений» вторгаться на Украину. Он сомневается в реалистичности сценария, которым так пугают на Западе.

По итогам переговоров Путин и Орбан достигли договорённости о дополнительных поставках газа в Венгрию объёмом 1 млрд кубометров. Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество в энергетической сфере и подписание долгосрочных контрактов, благодаря которым венгерский народ получает газ по цене ниже рыночной.

В ходе пресс-конференции российский президент также затронул тему переговоров по гарантиям безопасности и нерасширения НАТО на восток.