«Кинули, обманули»: Путин высказался о нерасширении НАТО

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Президент России Владимир Путин поздравил итальянского лидера Серджо Маттареллу с переизбранием на второй срок, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что Путин передал поздравление в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги. Маттарелла был переизбран на второй срок в восьмом туре выборов.

Владимир Путин просил передать поздравления и наилучшие пожелания президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле, который 29 января 2022 года был переизбран на этот пост, — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что...