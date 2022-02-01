«Кинули, обманули»: Путин высказался о нерасширении НАТО
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
20:34, 01 февраля 2022
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречиФото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, проведённой после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ответил на вопросы журналистов, среди которых была затронута тема обещаний НАТО о нерасширении на восток. Глава государства подчеркнул, что альянс игнорирует свои обещания, чего Москва не должна допустить.
Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно — сделали другое. Как у нас говорят в народе: «Кинули!» Ну просто обманули, — заявил президент.
Помимо этого, президент предположил, что мораторий на вступление Украины или других желающих соседей РФ в НАТО не является чем-то недосягаемым и обидным для них. Путин даже смоделировал и предложил западным коллегам гипотетический вариант отказа.
НАТО может сказать, в том числе Украине: «Мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ей, мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства». Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?