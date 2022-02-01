Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству в ряде областей

Россия и Венгрия приняли совместные планы по сотрудничеству в области энергетики, промышленности, здравоохранения, продуктов питания, исследования космоса, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры глав МИД состоялись в Москве и продлились около полутора часов.

Мы приняли на будущий год совместные планы по вопросам энергетики, промышленности, продуктам питания, исследований космоса, вопросам здравоохранения... Это сотрудничество пойдёт на пользу венгерской экономике и вообще венгерским интересам, — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что венгерская делегация прибыла в Москву с целью укрепить диалог между западными союзниками и Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Москву за помощь в поставках российской вакцины от коронавируса и за заключение выгодного соглашения с «Газпромом». Соглашение рассчитано на 15 лет, за это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 млрд кубометров газа по двум маршрутам — через Австрию и через Сербию. Президент России указал, что газовый договор до 2036 года обеспечивает Венгрии покупку газа дешевле, чем в Европе.