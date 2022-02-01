Премьер-министр Венгрии поблагодарил Россию за газ и вакцину от COVID

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил Москву за помощь в поставках российской вакцины от коронавируса и за заключение выгодного соглашения с «Газпромом». Последнее оказалось очень важным в условиях общеевропейского газового кризиса, заявил Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Мы действительно переживаем непростые времена. 2021 год оказался наиболее успешным в сотрудничестве между нашими странами. Было два главных вызова. В обоих случаях Россия нам помогла, — сказал Орбан.

Он поблагодарил Путина за предоставленные Россией партии вакцины от коронавируса и за заключённое в сентябре 2021 года соглашение с «Газпромом». Соглашение рассчитано на 15 лет, за это время Венгрия рассчитывает получить 4,5 млрд кубометров газа по двум маршрутам — через Австрию и через Сербию. Президент России указал, что газовый договор до 2036 года обеспечивает Венгрии покупку газа дешевле, чем в Европе.

Ранее глава правительства Венгрии заявил, что намерен добиться увеличения поставок газа. Он напомнил, что приезжает с визитом в Москву каждый год, за исключением тех случаев, когда пандемия коронавируса вносила свои коррективы в планы переговоров. В рамках политической дискуссии президент РФ и премьер-министр Венгрии каждый раз рассматривают вопрос двусторонних отношений и предлагают пути для их улучшения.