Премьер Венгрии собрался добиться увеличения поставок газа из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время визита в Россию рассмотрит с российским президентом Владимиром Путиным весь спектр венгерско-российских отношений. По его словам, он также намерен добиться увеличения поставок газа. Об этом сообщает радиостанция Radio Kossuth.

У Венгрии всегда есть чёткие цели. Самое главное сейчас — это сбалансированные экономические отношения, — сказал он.

Орбан напомнил, что приезжает с визитом в Москву каждый год, за исключением тех случаев, когда пандемия коронавируса вносила свои коррективы в планы переговоров. В рамках политической дискуссии президент РФ и премьер-министр Венгрии каждый раз пристально рассматривают вопрос двусторонних отношений и предлагают пути для их улучшения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве 1 февраля обсудят проблемы обеспечения европейской безопасности. Лидеры также затронут актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.