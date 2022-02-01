Орбан: Россия и Венгрия готовы договориться о новых поставках газа
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:23, 01 февраля 2022
Президент РФ Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Венгрии Виктором ОрбаномФото: kremlin.ru
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Премьер-министр Венгрии Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страны очень близко подошли к договоренности о дополнительных поставках газа, передаёт слова венгерского политика ТАСС.
С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее, газовый кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок, — отметил Орбан.
Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что Венгрия является важным партнером России в Европе и для РФ не будет проблемой поставлять в Венгрию газа больше на 1 млрд кубометров. Российский лидер добавил, что в некоторых странах Европы возможны проблемы с газом, но у венгерских партнёров этих проблем не возникнет.
Ранее премьер-министр Венгрии поблагодарил Москву за помощь в поставках российской вакцины от коронавируса и за заключение выгодного соглашения с «Газпромом». Последнее оказалось очень важным в условиях общеевропейского газового кризиса, заявил Орбан на встрече с Владимиром Путиным.
Глава правительства Венгрии отмечал, что намерен добиться увеличения поставок газа. Он напомнил, что приезжает с визитом в Москву каждый год, за исключением тех случаев, когда пандемия коронавируса вносила свои коррективы в планы переговоров. В рамках политической дискуссии президент РФ и премьер-министр Венгрии каждый раз рассматривают вопрос двусторонних отношений и предлагают пути для их улучшения.