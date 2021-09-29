Путин отметил влияние Турции на ситуацию в Карабахе

Россия и Турция успешно взаимодействуют во внешней политике. Влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно работает.

Это сотрудничество является серьёзной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение, — подытожил Путин.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу в связи с Днём памяти поблагодарил Турцию за поддержку в период второй карабахской войны. По его словам, с первых часов вооружённого конфликта турецкий народ был солидарен с Азербайджаном.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.