Путин и Лукашенко переговорили по итогам заседания ОДКБ по Афганистану

Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко по итогам заседания ОДКБ. Речь идёт о ситуации в Афганистане, которую обсуждал комитет, говорится на сайте Кремля.

Президенты обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане, — говорится в сообщении на сайте российского президента.

Главы государств условились о графике дальнейших контактов, а также обсудили экономическую составляющую взаимоотношений России и Белоруссии. Кроме того, лидерами государств были обсуждены союзные программы и предстоящие учения «Запад-2021».

Также президенты подробно остановились на ситуации на границах Белоруссии с НАТО. Стороны договорились о контактах на высшем уровне на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сопротивления движению «Талибан» (запрещено в России) могут привести в Афганистане к разворачиванию в стране долговременной гражданской войны. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.