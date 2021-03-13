Пушков рассказал, как может начаться война в Донбассе

Уже несколько месяцев на Западе ведётся кампания против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы её поставили, либо предлагать производство совместное или...