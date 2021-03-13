Пушков рассказал, как может начаться война в Донбассе

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и бывшего президента страны Леонида Кравчука о возможном начале военного конфликта на востоке Украины.
Кравчук допустил такой вариант развития событий, отметив, что к переговорам по ситуации в регионе следует привлечь США.
Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмётся широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? — задался вопросом сенатор в Telegram.
Он добавил, что ситуация в Донбассе может ухудшиться именно из-за участия Белого дома.
США ничем не способны помочь решению конфликта — они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров, — подчеркнул сенатор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что западные кураторы приказали Зеленскому выйти из Минских соглашений, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Поэтому Киев может вполне развернуть военный сценарий на территории Донбасса в ближайшее время. Свои доводы политолог перечислил на своей странице в соцсети. В частности, Третьяков указал и алгоритм действий киевских властей для быстрого развязывания боевых действий на территории ЛДНР.
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