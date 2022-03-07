Псаки: Байден пока не принял решение по запрету импорта нефти из РФ

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден ещё не принял решение по ситуации с запретом импорта нефти из РФ. При этом американский лидер 7 марта разговаривал по данной теме с европейскими лидерами, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Никакого решения на данный момент президентом не принято относительно запрета на импорт нефти из России. Дискуссии продолжаются постоянно, в том числе с партнёрами в Европе и по всему миру, — пояснила Псаки.

Она добавила, что хозяин Белого дома не решил, будет ли он подписывать законопроект, если его примет конгресс.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из РФ в США. Об этом рассказала спикер палаты Нэнси Пелоси. Она добавила также, что конгрессмены намерены «аннулировать» торговые отношения с РФ и Белоруссией.