Проживший 100 дней в аэропорту Филиппин эстонец опоздал на самолёт

Застрявший на три месяца из-за пандемии в аэропорту столицы Филиппин житель Эстонии опоздал на самолёт. Домой Роман Трофимов должен был вернуться через Нидерланды. Но не успел на посадку в Амстердаме.
Для всех, кто хотел меня встретить: к сожалению, я не успел на посадку на самолёт из Амстердама до Эстонии, — написал Трофимов на своей странице в Facebook.
Трофимов прилетел на Филиппины 20 марта, когда там уже действовало чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. В страну его не пустили, миграционная служба забрала паспорт и передала авиакомпании AirAsia, которой он прилетел. Перевозчик должен был доставить туриста обратно. Однако из-за локдауна полёты прекратила.
Роман вынужден был жить в аэропорту Манилы, откуда не имел возможности выйти. Спустя 100 дней, отчаявшись, он обратился к журналистам. В результате о ситуации узнал эстонский МИД. Роман 7 июля вылетел из Манилы в Амстердам. 8-го числа он должен был приземлиться на другом рейсе в Таллине. Однако, по словам самого пассажира, он неправильно сориентировался и перепутал время вылета.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам заявила, что Роман Трофимов добрался до страны — члена ЕС, где действует свобода передвижения.
Авиаперелёты между Амстердамом и Таллином происходят ежедневно. С новой просьбой о помощи Роман Трофимов к нам не обращался, — пояснила Линдам Rus.Postimees.
Многие страны закрыли границы из-за пандемии коронавируса. В последний месяц ряд государств начали ослаблять пограничный режим. Так, например, Евросоюз разрешил перемещения внутри ЕС. Российские границы по общему правилу пока остаются на замке. Но есть ряд исключений для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам. Туристам, желающим отправиться на отдых за рубеж, придётся ждать минимум до конца августа, предполагают в Ассоциации туроператоров России. Открытие границ
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен