Проживший 100 дней в аэропорту Филиппин эстонец опоздал на самолёт

https://static.news.ru/photo/7b10103a-c145-11ea-b55e-fa163e074e61_660.jpg Роман Трофимов Фото: Roman Trofimov/facebook.com

Застрявший на три месяца из-за пандемии в аэропорту столицы Филиппин житель Эстонии опоздал на самолёт. Домой Роман Трофимов должен был вернуться через Нидерланды. Но не успел на посадку в Амстердаме.

Для всех, кто хотел меня встретить: к сожалению, я не успел на посадку на самолёт из Амстердама до Эстонии, — написал Трофимов на своей странице в Facebook.

Трофимов прилетел на Филиппины 20 марта, когда там уже действовало чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. В страну его не пустили, миграционная служба забрала паспорт и передала авиакомпании AirAsia, которой он прилетел. Перевозчик должен был доставить туриста обратно. Однако из-за локдауна полёты прекратила.

Роман вынужден был жить в аэропорту Манилы, откуда не имел возможности выйти. Спустя 100 дней, отчаявшись, он обратился к журналистам. В результате о ситуации узнал эстонский МИД. Роман 7 июля вылетел из Манилы в Амстердам. 8-го числа он должен был приземлиться на другом рейсе в Таллине. Однако, по словам самого пассажира, он неправильно сориентировался и перепутал время вылета.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам заявила, что Роман Трофимов добрался до страны — члена ЕС, где действует свобода передвижения.

Авиаперелёты между Амстердамом и Таллином происходят ежедневно. С новой просьбой о помощи Роман Трофимов к нам не обращался, — пояснила Линдам Rus.Postimees.