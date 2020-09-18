Против Порошенко возбудили 58 уголовных дел

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что против его подзащитного расследуются 58 уголовных дел.
У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чём нам неизвестно, но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел, — цитирует РИА Новости Новикова.
Как писал NEWS.ru, новые уголовные дела дают Порошенко определённый пиар, в котором он нуждается. В то же время некоторые из них содержат серьёзные основания для привлечения его к ответственности. Об этом заявила генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Венедиктова добавила, что 17 дел, в которых фигурирует Порошенко, были возбуждены бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой и четыре ею. При этом она затруднилась сказать, сколько дел конкретно находятся в производстве, поскольку часть из них была прекращена.