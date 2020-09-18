Против Порошенко возбудили 58 уголовных дел

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Украина начала готовить пакет законопроектов по введению переходного периода после возвращения контроля над Донбассом. По словам замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Резникова, он будет включать в себя амнистию для участников вооруженных формирований и государственных деятелей самопровозглашённых республик.

Нам нужен закон об ответственности, нам придётся определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести...