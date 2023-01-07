Производитель Bayraktar пригрозил новым владельцам своих беспилотников Глава Baykar: Турция способна применять БПЛА Bayraktar против их новых владельцев

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В случае необходимости Турция имеет возможность направить ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против их текущих владельцев для обеспечения собственной безопасности. Об этом в интервью телеканалу TV100 рассказал глава компании Baykar Сельчук Байрактар. Таким образом он ответил на вопрос о том, что произойдет, если закупившая турецкие БПЛА страна развернет их против Анкары.

Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО, — сказал Байрактар.

Он добавил, что компания тесно взаимодействует со странами, в которые направляет свои беспилотники, и у них нет подобных ожиданий.

Bayraktar представляет собой ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с ракетами на подвеске. Производится турецкой частной компанией Baykar Makina. Поставки этого БПЛА осуществляются в Азербайджан, Киргизию, Польшу, Украину и Туркменистан.

В августе 2022 года стало известно, что на Украине приступили к строительству фабрики по производству Bayraktar. Наряду с этим в стране начали возводить исследовательский центр и центр передового производства. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что это займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.

Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский наградил генерального директора Baykar орденом «За заслуги» I степени. Глава государства поблагодарил Байрактара и народ Турции за поставки БПЛА, а также подарил ему вышиванку с изображением дрона.