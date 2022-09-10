Зеленский наградил Байрактара орденом «За заслуги» Зеленский наградил гендиректора турецкого производителя БПЛА Bayraktar орденом «За заслуги»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» I степени генерального директора Baykar — турецкого производителя беспилотников Bayraktar Халука Байрактара, сообщает офис украинского лидера. Глава государства поблагодарил Байрактара и народ Турции за поставку БПЛА, а также подарил ему вышиванку с изображением дрона.

Каждый на Украине знает, что такое «Байрактар», знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту [Турции Реджепу] Тайипу Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции <...>, — сказал он.

Зеленский обсудил с Байрактаром дальнейшее сотрудничество, детали строительства фабрики Baykar на Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов.

В августе стало известно, что на Украине приступили к строительству фабрики по производству Bayraktar. Наряду с этим в стране начали возводить исследовательский центр и центр передового производства. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что это займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.

Ранее Байрактар сообщил, что Baykar исключает возможность поставки БПЛА в Россию. По словам предпринимателя, деньги также не смогут поменять решение руководства компании по данному вопросу. Он объяснил поставки беспилотников Украине многолетней дружбой с Киевом.