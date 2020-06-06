Профессор Тбилисского университета призвала сохранить русский язык в Грузии

https://static.news.ru/photo/fce3e334-a7f5-11ea-8cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/makalu-680451

В последние десятилетия русский перестал быть в Грузии языком постоянного употребления. Его необходимо сохранить. Об этом заявила профессор, руководитель программы русской филологии Тбилисского государственного университета (ТГУ) Мария Филина.

Мы должны осознавать, что, исходя из реалий, русский стал иностранным языком. Я абсолютно убеждена, что его нужно сохранить, — цитирует её ТАСС.

Профессор отметила, что в грузинских школах русский язык перестал быть обязательным. Русские школы в республике насильно не закрывают, но потребность в них снижается. Родители не хотят отдавать туда детей, опасаясь, что после окончания они не смогут продолжать образование и применять полученные знания.

Филина добавила, что русская филология в ТГУ пользуется определённой популярностью среди студентов. Причём русским языком интересуются не только будущие филологи, но и представители других специальностей. Однако таких студентов всё же не так много.

6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения поэта Александра Пушкина.

Ранее NEWS.ru писал, что музеи Италии подготовили серию видеообзоров на русском языке, в которых рассказали о своей истории и продемонстрировали коллекции. Посмотреть их можно в YouTube и Facebook.