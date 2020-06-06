Итальянские музеи подготовили экскурсии на русском языке

https://static.news.ru/photo/61bf224e-a7cb-11ea-b3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Balasco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Музеи Италии подготовили серию видеообзоров на русском языке, в которых рассказали о своей истории и продемонстрировали коллекции.

Первым виртуальные экскурсии провёл Археологический музей Неаполя. 8 и 15 июня интернет-пользователи смогут ознакомиться с экспонатами Национальной галереи Умбрии, музеев Венеции, а также Неаполитанского музея. Их вниманию будут представлены редкие работы мастеров раннего Возрождения Перуджино, Пинтуриккьо, фра Беато Анджелико, античные мозаики Фарнезе, уникальные находки на месте раскопок в Помпеях. Трансляции будут проходить в YouTube и Facebook.

Серия эфиров подготовлена в рамках проекта «Италия Эрмитажу», который является ответом на аналогичную акцию петербургского музея для итальянской публики, сообщает ТАСС.

6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.

Ранее NEWS.ru писал, что Эрмитаж планирует провести выставку работ китайского художника Чжан Хуаня «В пепле истории». Серия его картин под названием Love («Любовь») посвящена пандемии коронавируса. В общей сложности на выставке будет представлено около 30 полотен, часть из которых специально написаны для экспозиции в Петербурге.