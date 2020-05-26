Китайский художник посвятит пандемии выставку в Эрмитаже

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге планирует провести выставку китайского художника Чжан Хуаня «В пепле истории». Он посвятил серию новых работ под названием Love («Любовь») пандемии коронавируса.
Название коллекции отсылает к трагической истории беременной женщины, скончавшейся от инфекции,
Всего на выставке будет представлено около 30 произведений, многие из которых созданы специально для экспозиции в Санкт-Петербурге под впечатлением от посещения Эрмитажа.
Серия Love подготовлена в рамках «Красной серии», которая ознаменовала смену курса Чжан Хуаня и его возвращение к технике живописи.
Как писал NEWS.ru, Эрмитаж опубликовал фотографии пустых музейных залов, сделанные во время блокады Ленинграда. Музей показал, как изменились галереи.
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