Китайский художник посвятит пандемии выставку в Эрмитаже

https://static.news.ru/photo/c7db7b64-9f50-11ea-9ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Huan studio

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге планирует провести выставку китайского художника Чжан Хуаня «В пепле истории». Он посвятил серию новых работ под названием Love («Любовь») пандемии коронавируса.

Название коллекции отсылает к трагической истории беременной женщины, скончавшейся от инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Открытие было запланировано на 15 мая, но его пришлось отложить на неопределённый срок.

Всего на выставке будет представлено около 30 произведений, многие из которых созданы специально для экспозиции в Санкт-Петербурге под впечатлением от посещения Эрмитажа.

Серия Love подготовлена в рамках «Красной серии», которая ознаменовала смену курса Чжан Хуаня и его возвращение к технике живописи.

Как писал NEWS.ru, Эрмитаж опубликовал фотографии пустых музейных залов, сделанные во время блокады Ленинграда. Музей показал, как изменились галереи.