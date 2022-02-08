«Проблем выше крыши»: зачем Асаду белорусский контингент

Решение правительства РФ одобрить соглашение с Белоруссией об оказании помощи Сирии спровоцировало предположения о скором «приросте» российской военной миссии контингентом из бывшей советской республики. По крайней мере, именно это предусматривает текст договорённостей. Тем не менее президент Александр Лукашенко выступил категорически против этой трактовки, указав на то, что сейчас у Минска «своих проблем выше крыши». Но разговоры об отправке белорусских военнослужащих Дамаску идут не первый год.

То, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соглашение о помощи Сирии, следует из базы данных официального портала правовой информации. Договорённости касаются сотрудничества Москвы и Минска по оказанию гуманитарной поддержки официальному Дамаску. В них говорится, что для этих целей «белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек», который будет находиться вне зоны боевых действий. Кроме того, уточняется, что на период пребывания в Арабской Республике военнослужащие будут оперативно подчиняться российскому Центру по примирению враждующих сторон (ЦПВС), но оставаться под командованием «уполномоченного органа белорусской стороны».

В свою очередь российская сторона берёт на себя обязательства бесплатно обеспечивать своих белорусских коллег проживанием, питанием и коммунально-бытовыми условиями, медицинской помощью, лингвистической поддержкой, а также сведениями о военно-политической обстановке в республике и об оперативной ситуации в зонах выполнения задач.

Вооружение, военная техника и боеприпасы передаются белорусской стороне (в том числе во временное пользование) на безвозмездной основе в порядке, предусмотренном законодательством РФ, — говорится в тексте соглашений.

Временных ограничений на работу белорусской миссии нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Там нечего делать»

Лидер оппозиции Светлана Тихановская назвала договорённости расплатой Лукашенко за поддержку со стороны Москвы. Это нарушает нейтралитет и противоречит национальным интересам, подчеркнула политик.

Белорусы не должны воевать за границей. Лукашенко, захвативший власть и удерживающий её незаконно, втягивает Беларусь во внешние конфликты, разжигает региональные кризисы, запугивает мир ядерным оружием, — выразила уверенность оппозиционерка.

Примечательно, что сам Лукашенко отверг утверждения о скорой отправке белорусских военных на Ближний Восток.

Для меня это было новостью, — сказал он, комментируя сообщения. — Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственное, о чём шла речь, давно-давно она идёт, — сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь.

Глава государства заметил, что он не против того, чтобы с гуманитарными целями в Сирию поехали белорусские медики, в том числе военные. Однако это вряд ли произойдёт сейчас.

У нас своих сейчас проблем выше крыши. Ещё эта пандемия так называемая не закончилась, — сказал Лукашенко.

По его словам, заболеваемость резко выросла и среди высокопоставленных чиновников, поэтому в этой ситуации у Минска нет возможности помочь сирийцам даже в сфере здравоохранения.

Хотя там уже активных боевых действий не ведётся, но тем не менее, — отметил он. — Нам там нечего делать. Еще раз подчёркиваю: нужны будут врачи — поможем. Исключительно на добровольной основе.

Но это будет сделано после того, как в РБ спадёт напряжение в своих больницах, подчеркнул президент.

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«Ракетная» помощь

Сообщения о готовности Минска направить контингент для поддержки Асада появляются не первый раз. Источниками становились оппозиционные каналы. Правда, раньше речь шла о необходимости патрулирования контролируемых Дамаском районов.

Не исключено, что почву для подобных предположений даёт богатая история взаимопомощи между Сирией и Белоруссией. Задолго до начала вооружённого конфликта в Арабской Республике стороны практиковали экономические сделки бартерного характера. Такая коммуникация продолжалась и в течение гражданской войны. Это давало западному сообществу повод предполагать, что Минск обеспечивает «окно» для обхода Асадом международных санкций. На фоне миграционного кризиса вблизи внешних границ ЕС Сирия, как и Белоруссия, попала под шквал обвинений за инструментализацию ситуации с приезжими.

Страны, кроме того, подозревались и в тесном военно-техническом сотрудничестве. Пять лет назад израильские специалисты по безопасности выступали с утверждением , что белорусское руководство оказывает активную помощь властям Сирии в развитии ракетной программы. По этим предположениям, группа экспертов из бывшей советской республики направилась в Арабскую Республику для того, чтобы помочь в модернизации ракет средней дальности. Это якобы происходило на объекте Сирийского военного центра научных исследований и разработок. История закончилась тем, что в том же году его здание попало под трансграничную бомбардировку израильтян.

Вероятно, столь большой опыт сотрудничества даёт основания полагать, что даже подчёркнуто гуманитарный характер потенциальной белорусской миссии в Сирии вряд ли нейтрализует все спекуляции о сближении двух государств в оборонной сфере.