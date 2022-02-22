Признание ДНР и ЛНР может принести мир, но и увеличить военный бюджет НАТО

Ратифицированные Федеральным Собранием договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками предусматривают оказание военной помощи друг другу. Согласно документам, охрана границ ДНР и ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». К тому же каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования её вооружёнными силами военных баз и объектов на своей территории. Вечером во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о единогласном решении Совета Федерации разрешить использовать армию РФ в Донбассе. Это произошло спустя лишь некоторое время после того, как в верхнюю палату ФС поступило соответствующее обращение президента РФ. Матвиенко отметила, что речь идёт о миротворческих силах, направленных на установление мира. Насколько допустимое российское военное присутствие в Донбассе может изменить планы НАТО и США в отношении Украины — в материале NEWS.ru.

Обстрелы территории ДНР и ЛНР, судя по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, не прекратились после признания Москвой суверенитета самопровозглашённых республик. Народная милиция ДНР и вовсе заявила о том, что украинские военные впервые с 2018 года применили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» по территории республики. Российских войск на территории донбасских республик пока нет — это вынуждены были во вторник признать даже США. Высокопоставленный представитель американской администрации при этом отметил, что «вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом, поскольку у России есть силы в Донбассе последние восемь лет».

Российские военные эксперты полагают, что необходимо как можно быстрее уравновесить силовые возможности сторон в Донбассе. Уже звучат предложения развернуть в регионе современные российские средства ПВО — против боевой авиации и беспилотников ВСУ.

Москве надо было признать независимость республик ещё раньше, поскольку Минские соглашения Украина и так не выполняла все семь лет, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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После признания Россия имеет право поставлять Донбассу вооружение, защищать его жителей. Иного выхода нет. Все остальные рычаги влияния на Украину и на Вашингтон исчерпаны. Таковы можно было считать и предложения Москвы по международной безопасности, который Запад не поддержал, — заключил военный эксперт.

На взгляд Александра Михайлова, украинские власти находятся со вчерашнего дня в недоумении. Они надеялись всегда на Запад, который только Россию пугал, а как только его поставили перед фактом, сразу стал сыпаться, что видно на примере Евросоюза, который пока не в состоянии даже выработать общего решения, считает эксперт.

Военное присутствие в Донбассе никак не повлияет на отношения России и Евросоюза в сфере безопасности, которые уже и без того приобрели кризисный характер, заявил NEWS.ru руководитель Центра военно-политической журналистики CIGR Владимир Орлов.

Клинч, в который Россия вошла с европейским сообществом, развивался ещё с начала 2000-х годов, даже не с Майдана. Постепенно он вышел на сегодняшний очень низкий уровень. Это будет и дальше продолжаться, пока отношения не придут к какой-то определённой точке, на которой либо они зафиксируются, либо перейдут в конфликт. Но когда это произойдёт, сейчас сказать сложно. Владимир Орлов руководитель Центра военно-политической журналистики CIGR руководитель Центра военно-политической журналистики CIGR

По данным Владимира Орлова, сегодня Запад не рассматривает поставку на Украину серьёзного вооружения: бронетанковой техники, систем ПВО и ПРО. Нынешняя помощь заключается в передаче стрелкового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, противотанковых управляемых ракет, которые не изменят соотношения сил между украинской армией и военными структурами ДНР и ЛНР, убеждён военный эксперт.

На взгляд наблюдателей, Европа не остановится на тех объёмах военной помощи, которую она уже оказала Украине. Лидером поставок будет оставаться Великобритания, предположил в беседе с NEWS.ru политолог и журналист из Германии Александр Мельников.

Британия и страны Балтии как оказывали, так и будут оказывать Украине помощь вооружением. Скорее всего, теперь к ним подключатся и другие натовские страны, а профинансировать их может Германия, которая придерживается своих законов (в Германии ограничен экспорт оружия. — NEWS.ru). Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сегодня сообщила, что те самые пять тысяч военных касок ещё не отправлены на Украину, поскольку фирма-производитель не получила запрос из Киева на поставку, — рассказал собеседник интернет-издания.

Как отметил Александр Мельников, известна и реакция НАТО, руководители которой заявили, что военные будут реагировать на угрозу до границы стран, входящих в организацию. Это значит, что на территории Украины натовских военнослужащих не будет. НАТО — это ещё и бюрократическая машина, которую быстро раскрутить не получится, хотя, подчеркнул собеседник NEWS.ru, у НАТО есть силы быстрого реагирования — время их подготовки к операции в настоящее время сокращено в разы.

С тем, что военная помощь НАТО после признания Москвой донбасских республик только усилится, соглашаются многие российские политики и эксперты. На их взгляд, у критиков России на Западе появились веские аргументы — российские военные попадут в Донбасс, перейдя через признанную международным сообществом государственную границу. Налицо будет факт «оккупации украинской территории», ответом на который станет новая военная помощь Киеву.

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Западным странам теперь выгодно помогать вооружением Украине ещё и в целях увеличения своих военных бюджетов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал украинский эксперт Александр Семченко.

НАТО и США необходимо осваивать военные бюджеты. Для того чтобы оправдать возросшие траты перед избирателями, у них появился замечательный повод. Эту ситуацию они могут представить так, что им требуются сотни миллиардов долларов на военные расходы, а сотни миллионов из них достанутся Украине, — сказал собеседник интернет-издания.

Передавая США в конце прошлого года предложения по гарантиям безопасности, в том числе и по нерасширении НАТО на восток, Москва говорила об ответных «военно-технических» методах в случае отказа от дискуссии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета безопасности в понедельник подчеркнул, что Запад не воспринимает основное предложение Москвы о безопасности, выдвинутое в конце прошлого года.

Ввод войск в Донбасс российское руководство может представить как «военно-технический ответ» Западу на его игнорирование предложений по безопасности, допустил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Гольц.

Попытка давления на Запад по вопросам европейской безопасности успеха не принесла. А так как российское руководство обычно не соглашается, что оказалось в проигрыше, думаю, в конечном итоге обществу скажут, что это и есть тот самый ответ. Но в данном случае эта овчинка такой выделки не стоит, — полагает эксперт.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР призваны прекратить войну и предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Скорее всего, спикер исходил из опыта урегулирования вооружённого конфликта в Абхазии и Южной Осетии, на территории которых были развёрнуты в 2008 году две военные российские базы. Донбасс двумя базами не ограничится, учитывая, что его территория намного больше, чем у частично признанных кавказских республик.

Если Запад продолжит поставлять Киеву вооружение, то скапливаться оно будет главным образом на юго-востоке страны. Там, где много оружия, там и сохраняются большие риски эскалации — если российские военные базы на самом деле появятся в Донбассе, им придётся находиться в постоянной боевой готовности, и им потребуются самые профессионально обученные военнослужащие в качестве гаранта мира в регионе.