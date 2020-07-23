Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци из-за съёмок с дронов

https://static.news.ru/photo/70e2091a-cd84-11ea-923e-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Rh1/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл подали иск в суд Лос-Анджелеса, США. Ответчиком по делу выступят назойливые журналисты, которых знаменитая семья обвиняет во вторжении в частную жизнь.

Сотрудники газеты Daily Mail узнали, где живёт принц с семьёй на территории Канады после переезда из Великобритании. После этого Маркл с мужем и ребёнком переехали в охраняемую резиденцию в «городе ангелов». Однако СМИ и там не оставили их в покое.

Репортёры не раз пытались попасть на частную территорию, где живет семья принца Гарри и Меган Маркл. Кроме того, над их домом минимум трижды в день стали летать дроны. Адвокаты супружеской пары подчеркнули, что иск был подан намерено. Принц и его жена знают, что проводят съёмки на частной территории без согласования хозяев, к тому же снимая маленького ребёнка. Это незаконно.

В качестве ответчиков указаны «неустановленные лица». Меган Маркл и принц Гарри хотят получить обратно все незаконно сделанные снимки. Также они желают, чтобы журналисты больше не вторгались в их частную жизнь, передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые уехали жить в США, обратились за финансовой помощью к королевской семье Великобритании. После отказа от королевских привилегий супруги находятся в непростой финансовой ситуации ввиду отсутствия у них стабильного дохода — у принца нет постоянной работы, а у актрисы нет предложений сниматься.

По словам эксперта по британской королевской семье, Гарри чувствует себя настолько потерянным и чужим в США, что не за горами тот день, когда он вернётся в Великобританию.