https://static.news.ru/photo/4c711cae-6125-11ea-a718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Shanchuan/XinHua/Global Look Press

Число жертв обрушения гостиницы в городе Цюаньчжоу на востоке Китая возросло до 10 человек. Здание использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса.

Новые данные о количестве погибших приводит агентство Reuters со ссылкой на местное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошёл в провинции Фуцзянь вечером 7 марта. Семиэтажное здание отеля разрушилось по неизвестным причинам. На первом этаже строения были расположены магазины и кафе. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.

К настоящему моменту спасателям удалось вытащить более 40 человека. На месте аварии продолжают работать спасатели. Под завалами остаются ещё 23 человека, писал NEWS.ru.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.