Число жертв обрушения гостиницы в городе Цюаньчжоу на востоке Китая возросло до 10 человек. Здание использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса.
Новые данные о количестве погибших приводит агентство Reuters со ссылкой на местное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Инцидент произошёл в провинции Фуцзянь вечером 7 марта. Семиэтажное здание отеля разрушилось по неизвестным причинам. На первом этаже строения были расположены магазины и кафе. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.
К настоящему моменту спасателям удалось вытащить более 40 человека. На месте аварии продолжают работать спасатели. Под завалами остаются ещё 23 человека, писал NEWS.ru.
Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.
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