Президента Косово обвинили в сотне убийств

https://static.news.ru/photo/e0d406d8-b63c-11ea-a799-fa163e074e61_660.jpg Хашим Тачи Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Президента Косово Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. Об этом говорится в заявлении спецтрибунала, созданного в Гааге для расследования военных преступлений в этом частично признанном государстве.

Как сообщает Deutsche Welle, помимо Тачи, обвинения также были предъявлены девяти бывшим боевикам. Уточняется, что от их действий пострадали «сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей прочих национальностей», а также политические оппоненты главы республики.

Специальный суд создали в Гааге в 2016 году для привлечения к ответственности бывших членов Освободительной армии Косово (ОАК) за предполагаемые военные преступления во время борьбы за независимость от Сербии с 1998 по 2000 год. Хашим Тачи является основателем ОАК, в 2016 году он стал президентом республики.

Как писал NEWS.ru, происходящие политические и кризисные процессы на территории непризнанного Косово и границе с Сербией Совет Безопасности ООН должен держать под постоянным контролем. Такую точку зрения Москвы высказал на заседании СБ ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По мнению российского дипломата, косовские власти ощущают свою безнаказанность и провоцируют своими действиями Сербию. Он добавил, что ни члены СБ ООН, ни Сербия, ни соседние государства не заинтересованы в эскалации конфликта.

Сербия считает Автономный край Косово частью своей территории. О независимости парламент Косово заявил в 2008 году, республику признали около ста стран, однако она не является членом Организации Объединённых Наций и Россия её независимость не признаёт.