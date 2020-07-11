Президент Кипра назвал осквернением превращение в мечеть софийского собора

https://static.news.ru/photo/5470a296-c352-11ea-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Никос Анастасиадис Фото: Reynaldo Paganelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, что решение сделать из стамбульского собора Святой Софии мечеть является надругательством над памятником всемирного наследия. Решение Госсовета Турции он назвал «ещё одной проблемой для всего цивилизованного мира».

Это историческое отклонение и осквернение объекта всемирного наследия, имеющего особую эмоциональную ценность для всех христиан на земле, — написал Анастасиадис в Facebook.

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июня сообщил, что подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Турецкий лидер опубликовал в Twitter фотографию документа об изменении статуса здания. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Теперь памятник архитектуры вновь станет мечетью.

Российская сторона уже высказывала озабоченность в связи с планами турецких властей, депутаты Госдумы даже выступили с отдельным обращением к коллегам, но эффекта это, как и следовало ожидать, не возымело: Эрдоган неоднократно говорил о том, что определение статуса собора — внутреннее дело его страны.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.