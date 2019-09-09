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Служба безопасности Украины установила личность гражданина России, которого подозревают в причастности к покушению на экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Расследование взрыва в Киеве, прогремевшего вечером 25 октября 2017 года, продолжается.

По данным СБУ, россиянин собирал информацию о месте проживания Мосийчука, маршрутах его передвижений. Он также якобы интересовался данными о родных и транспортными средствами, которыми пользовался бывший депутат, пишут «Украинские новости»...