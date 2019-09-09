Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ, которым утвердила Георгия Гахарию на пост премьер-министра.
По словам советника главы грузинского государства по вопросам СМИ Ирины Шенгелии, после подписания документа была завершена официальная часть назначения главы правительства, передаёт
Как писал News.ru, 8 сентября парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с бывшим главой МВД Георгием Гахарией. Тем самым депутаты утвердили нового премьер-министра, обновлённый состав кабмина и правительственную программу.
Предыдущий глава грузинского кабмина Мамука Бахтадзе подал в отставку 2 сентября. Согласно действующему законодательству, после отставки премьер-министра остальные члены правительства также должны сложить полномочия в течение двух недель. Директор тбилисского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе заявил, что отставка Бахтадзе связана в первую очередь с приближающимися парламентскими выборами, назначенными на 2020 год.