https://static.news.ru/photo/ff9a11ca-cd5d-11e9-91c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Об этом он сообщил в своём Facebook .

Для меня было большой честью и в то же самое время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии. Я был и буду членом «Грузинской мечты» и преданным солдатом нашей страны, — написал он.

О намерении Бахтадзе подать в отставку ранее писали местные СМИ со ссылкой на источники в правящей партии «Грузинская мечта». До утверждения парламентом временный премьер представит новый состав правительства для объявления ему парламентом вотума доверия.