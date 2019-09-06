https://static.news.ru/photo/a93bf706-d23c-11e9-bb6d-fa163e074e61_660.jpg Георгий Гахария Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с бывшим главой МВД Георгием Гахарией. Тем самым депутаты утвердили нового премьер-министра, обновлённый состав кабмина и правительственную программу.

Доверие выражено, постановление принято. Я хочу поздравить премьер-министра и правительство Грузии с выражением доверия, — сказал спикер парламента Арчил Талаквадзе, подведя итоги голосования.

Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте парламента . Поддержали Гахарию 98 депутатов из 150.

Как писал News.ru, предыдущий глава грузинского кабмина Мамука Бахтадзе подал в отставку 2 сентября. Согласно действующему законодательству, после отставки премьер-министра остальные члены правительства также должны сложить полномочия в течение двух недель. Директор тбилисского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе заявил, что отставка Бахтадзе связана, в первую очередь, с приближающимися парламентскими выборами, назначенными на 2020 год.