Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с бывшим главой МВД Георгием Гахарией. Тем самым депутаты утвердили нового премьер-министра, обновлённый состав кабмина и правительственную программу.
Доверие выражено, постановление принято. Я хочу поздравить премьер-министра и правительство Грузии с выражением доверия, — сказал спикер парламента Арчил Талаквадзе, подведя итоги голосования.
Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте
Как писал News.ru, предыдущий глава грузинского кабмина Мамука Бахтадзе подал в отставку 2 сентября. Согласно действующему законодательству, после отставки премьер-министра остальные члены правительства также должны сложить полномочия в течение двух недель. Директор тбилисского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе заявил, что отставка Бахтадзе связана, в первую очередь, с приближающимися парламентскими выборами, назначенными на 2020 год.