Президент Азербайджана позвонил Путину после теракта в «Крокусе»

Фото: kremlin

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, ррезидент РФ Владимир Путин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил лидеру РФ Владимиру Путину и выразил ему, а также всему российскому народу соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства. Алиев выразил уверенность, что организаторы и участники теракта в подмосковном Красногорске понесут неотвратимое наказание.

Отметив, что азербайджанская сторона решительно осуждает этот теракт, Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна и народ находятся рядом с Россией и народом в это тяжелое время, — говорится в сообщении.

Алиев в разговоре с Путиным выразил соболезнования членам семей и родственникам погибших в связи с гибелью большого количества людей и пожелал скорейшего исцеления пострадавшим. Российский лидер, в свою очередь, сообщил о готовности Москвы и далее расширять и укреплять сотрудничество с Баку.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон решительно осудил теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле». В разговоре с российским лидером Владимиром Путиным он заявил, что произошедшие события являются кровавым террористическим актом, а его участники не имеют ни национальности, ни родины, ни религии.