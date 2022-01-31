Президент Армении официально покинул свой пост

Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе. Спикер парламента Ален Симонян подписал протокол о его отставке, он же и назначен исполняющим обязанности президента республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

Считать прекращёнными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна, — говорится в протоколе.

В пресс-службе Национального собрания сообщили, что до вступления в должность нового президента исполнять обязанности председателя парламента будет вице-спикер Акоп Аршакян.

Теперь же нового президента республики должны избрать в период от 25 до 35 дней с момента прекращения полномочий предыдущего лидера. Кандидатов на эту должность могут предложить как правящие партии, так и оппозиция. От первых, предполагается, что кандидатом станет Ваагн Хачатурян.

Ранее сообщалось, что правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинет на пост президента главу аппарата премьер-министра, экс-министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. Отмечается, что именно с этим решением связаны последние кадровые перестановки.

Армен Саркисян подал в отставку 23 января, назвав причиной «отсутствие инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны».