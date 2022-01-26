В Армении назвали кандидата на пост президента

Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинет на пост президента главу аппарата премьер-министра, экс-министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на источники в правительстве. Отмечается, что именно с этим решением связаны последние кадровые перестановки.

Араик Арутюнян будет выдвинут на должность президента Армении. Сегодня от должности был освобождён советник премьера Наири Саркисян, который займёт пост главы аппарата премьера, — говорится в издании.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что узнал об отставке президента республики Армена Саркисяна за три часа до публикации заявления в СМИ от него по телефону. По его словам, решение было принято самим Саркисяном.

Ранее Саркисян отметил, что в Армении сложилась ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, не имея реального влияния на происходящие в политике процессы. По его словам, лидер страны «не может влиять на вопросы войны или мира», не может «наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что отставка Саркисяна свидетельствует о том, что политическая ситуация в стране «меняется к худшему». Депутат отметил, что в Армении сохраняется кризисная обстановка, несмотря на всю полноту власти Никола Пашиняна и то, что отношения с Россией развиваются нормально.