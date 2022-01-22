Президент Армении Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Текст заявления был опубликован на сайте президента страны. Он отметил, что над своим решением он думал четыре года и оно не связно с эмоциональной составляющей. Саркисян связывает свой уход с отсутствием инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Временно исполнять обязанности президента будет председатель Нацсобрания республики.

Это абсолютно не эмоциональное решение, и в нём есть определённая логика. У президента страны нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике, — говорится на сайте президента.

Согласно Конституции Армении, президент подаёт прошение об отставке в Нацсобрание, оно считается принятым с момента публикации. До вступления в должность новоизбранного президента его обязанности временно исполняет председатель Нацсобрания. Сейчас эту должность в Армении занимает Ален Симонян (партия «Мой шаг»).

Саркисян отметил, что в Армении сложилась ситуация , когда президенту приходится быть гарантом государственности, не имея реального влияния на происходящие в политике процессы. Президент, по его словам, «не может влиять на вопросы войны или мира», не может «наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа». Также он считает, что возможности президента воспринимаются «как угроза со стороны различных политических групп, когда президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач».

Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создаёт препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине, — считает политик.

Также Саркисян рассказал, что в Армении присутствуют определённые политические группы, чьей мишенью является президент, и личная жизнь президента входит в состав их интересов.

Эта «забота» обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая моё здоровье, — сказал он.

В заключение он выразил благодарность гражданам страны за проявленную «стойкость, выдержку и мужество в эти непростые для страны времена». Отдельно экс-президент поблагодарил военнослужащих и офицеров.

Армен Саркисян вступил в должность президента Армении 9 апреля 2018 года.

Ранее Саркисян выразил надежду на установление стабильного мира между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что это «непростой» процесс. Комментируя процесс нормализации турецко-армянских отношений, президент подчеркнул, что в данных вопросах необходимо быть более прагматичным для установления стабильных отношений с Анкарой.