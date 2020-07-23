Представители ВОЗ заявили о намерении обновить рекомендации по COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a8bffe0-cd06-11ea-9874-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о планах обновить рекомендации по соблюдению карантина для контактировавших с заразившимися коронавирусом. Соответствующее заявление сделала эксперт Мария ван Керкхове.

Мы обновим рекомендации в ближайшее время, — цитирует её ТАСС.

Новые правила скорректируют с тем, чтобы не разлучать детей и родителей. Также из них уберут рекомендацию по проведению теста по завершении двухнедельного карантина.

На сегодняшний день в мире выявлено более 15,3 млн заболевших коронавирусом, около 631 тысячи умерли, а выздороветь удалось 9,3 млн. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как информировал NEWS.ru, представители Всемирной организации здравоохранения заявили о низкой вероятности применения вакцины от коронавируса в массовых масштабах до 2021 года. На данный момент российский Минздрав готовится к выпуску препарата от COVID-19 при соблюдении определённых условий.