https://static.news.ru/photo/d05fe766-4489-11e9-b301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о трудной зиме, которую предстоит пережить в этом году. По его словам, виной всему — затяжной газовый спор с Россией.

У нас достаточно низкое накопление угля на складах, — признался политик в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «НАШ» .

Он также призвал теплогенерирующие компании не использовать ситуацию в качестве способа шантажа для повышения тарифов.

Мы хотели бы, чтобы компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определённые споры с «Газпромом» по транзиту газа, — заявил представитель Зеленского.

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько. По его словам, Москва рассчитывает продолжить поставки газа через Украину на «экономически рентабельных условиях». При этом он заметил, что введение в строй «Северного потока — 2» никак не отразится на транзите по действующим маршрутам.

Ранее News.ru писал о том, что украинская газотранспортная компания «Уктрансгаз» сообщила о намерении создать до конца 2019 года мощности для реверсных поставок газа из Румынии, которые позволят получать 1,5 млрд кубометров топлива.