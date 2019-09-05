Председатель, генеральный директор Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Нобухико Сасаки в рамках участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке дал интервью News.ru. Он рассказал о сложностях, с которыми сталкивается японский бизнес в России и обозначил сферы совместной деятельности, представляющие наибольший интерес для компаний.

— Сообщалось, что ДЖЕТРО и РЭЦ подписали меморандум о сотрудничестве для создания японо-российской платформы по продвижению совместных торгово-экономических проектов. Когда заработает эта платформа?

— Боюсь, это не совсем верная информация. Речь не идёт о создании какой-либо платформы, лишь сотрудничестве между Российским экспортным центром и ДЖЕТРО, поскольку и та, и другая организации имеют много общего в своём функционале. Они обе содействуют выходу компаний своих стран на зарубежные рынки. Мы находимся здесь, на ВЭФ, в поисках возможностей для сотрудничества с Россией.

— Какие сферы торгово-экономического сотрудничества с Россией кажутся японским компаниям наиболее привлекательными?

— В прошлом японский бизнес проявлял интерес прежде всего к сфере добычи природных ресурсов. Но в последнее время интересы японского бизнеса существенно расширились: мы видим возможности для сотрудничества в медицине, в сельском хозяйстве и во многих других сферах. Более того, до относительно недавнего времени у японского бизнеса было ощущение, что российский рынок очень далеко. Мы, как организация с соответствующим функционалом, видим своей задачей сближение стран и открытие новых возможностей для японских компаний на российском рынке.

— Какие препятствия вы видите для выхода японских компаний на российский рынок?

— Первая проблема, которая приходит на ум, это сложность процедур. Очень часто бывает так, что для решения какой-то задачи необходимо посетить несколько мест, несколько представителей органов власти. Это съедает слишком много времени. Было бы замечательно упростить процедуры.

— Видите ли вы готовность российских властей к либерализации условий для ведения бизнеса?

— Конечно, мы видим, что российская сторона идёт навстречу. Восточный экономический форум, на котором мы сейчас находимся, представляет собой ту площадку, на которой японский бизнес может откровенно напрямую рассказать о тех вопросах и проблемах, которые возникают, довести свою точку зрения до российских представителей власти. ДЖЕТРО как организация, которая содействует японскому бизнесу, тоже доносит мнение бизнеса до российских властей, тем самым способствуя разрешению проблем и снятию барьеров, которые стоят на пути развития бизнеса.

— Располагаете ли вы данными о том, сколько японских компаний посетило в этом году ВЭФ?

— В российско-японском бизнес-диалоге, который прошёл на полях ВЭФ, приняли участие 57 компаний из Японии. В целом на форуме их представлено больше.

— Были ли заключены какие-либо крупные соглашения между российскими и японскими компаниями на полях форума?

— Я не располагаю такой информацией.