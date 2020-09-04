Предприятие украинской «оборонки» попалось на закупке двигателей из РФ

https://static.news.ru/photo/0bef810c-ef9b-11ea-b5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ukroboronprom.com.ua

Украинское госпредприятие через посредничество Объединённых Арабских Эмиратов закупает российские газотурбинные двигатели. Речь идёт о предприятии «Антонов», которое входит в «Укроборонпром».

По данным РИА Новости, украинцы приобрели восемь единиц товара ТА18-200-124 на сумму 4,16 млн долларов у компании Aerogulf FZC из ОАЭ. В прошлом году «Антонов» по такой же схеме купил газотурбинный двигатель. Сделка обошлась в полмиллиона долларов.

Как отмечает автор заметки, так же работают и другие украинские предприятия. Подобным образом на Украину заезжают российские минеральные удобрения и даже картофель.

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идёт сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины, — говорится в публикации.

Отношения между Москвой и Киевом испортились после Евромайдана 2014 года и присоединения Крыма к РФ. Страны не устают накладывать друг на друга всевозможные санкции.

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