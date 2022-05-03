Постпред США в ООН не считает события на Украине войной между США и РФ

Линда Томас-Гринфилд / Фото Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что не считает событий на Украине войной между США и Россией. Представителю Вашингтона в ходе пресс-конференции был задан вопрос, подвергались ли отдельные страны Африки давлению с осуждением действий России, сообщает ТАСС.

Томас-Гринфилд неоднократно утверждала, что США «никогда не оказывают давления», а лишь обращаются к странам с призывом, так как якобы столкнулись с «нападением на суверенитет страны». А «давление, которое почувствовали некоторые страны», было направлено лишь на то, чтобы они «поддержали Украину».

Я лично принимала участие в ряде очень напряжённых личных дискуссий с моими африканскими коллегами, которым я сказала, что это не война между США и Россией, — ответила на вопрос политик.

По утверждению американского постпреда, важно, чтобы африканские страны сейчас «заняли правильную позицию, осудив Россию за действия на Украине».

Ранее посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что Запад оказывает серьёзное давление на страны Африки, требуя осудить действия России на Украине. При этом прибегают к шантажу и угрозам, что аморально.