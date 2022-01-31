Постпред РФ покинул заседание СБ ООН перед выступлением Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины в Нью-Йорке

Постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание СБ ООН перед выступлением представителя Украины. Небензя сообщил то он не сможет присутствовать на выступлении украинского коллеги из-за ранее запланированной встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Заседание Совбеза транслируется на YouTube-канале RT.

Россия готова к обсуждению ситуации вокруг Украины, однако мы не понимаем, что конкретно сейчас можно обсуждать, — сказал Небензя.

На заседании, Небензя заявил, что Запад пытается рассорить Россию с Украиной. По его словам, если бы не вмешательство западных стран, страны могли бы поддерживать братские отношения, однако НАТО и США пытаются усилить конфликт, чтобы ослабить позицию Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил , что Украина может разрушить себя изнутри, если будет саботировать Минские соглашения. Небензя отметил, что у украинского кризиса есть только одно измерение — внутриукраинское. Исправить ситуацию, по его словам, можно только через прямой и открытый диалог с республиками Донбасса, однако Киев старается прислушиваться в данном вопросе к западным партнёрам.

Постпред РФ отдельно добавил, что все разговоры о возможности войны между Россией и Украиной сами по себе являются провокацией.

Сегодня, 31 января, члены Совбеза ООН в ходе процедурного голосования утвердили проведение специального заседания по ситуации вокруг Украины. При этом не все члены Совета поддержали инициативу о встрече. Китайский постоянный представитель при ООН Лю Цзеи выступил против проведения заседания Совета.