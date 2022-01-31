Небензя заявил о планах Запада рассорить Россию и Украину

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад пытается рассорить Россию с Украиной, передаёт РИА Новости. По его словам, если бы не вмешательство западных стран, страны могли бы поддерживать братские отношения. НАТО и США, по его мнению, стараются усилить конфликт, чтобы ослабить позиции Москвы.

Он также отметил , что Украина может разрушить себя изнутри, если будет саботировать Минские соглашения. Небензя отметил, что у украинского кризиса есть только одно измерение — внутриукраинское. Исправить ситуацию, по его словам, можно только через прямой и открытый диалог с республиками Донбасса, однако Киев старается прислушиваться в данном вопросе к западным партнёрам.

Если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу минских договорённостей, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама. Россия здесь ни при чём, — заключил постпред.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал вмешательством США во внутренние дела России из-за распространяющейся информации, что российские войска на своей же территории представляют угрозу международному сообществу.