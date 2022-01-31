Небензя: США вмешиваются во внутренние дела России, говоря об угрозе

Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела РФ, когда распространяют информацию о том, что российские войска на своей же территории представляют угрозу международному сообществу, заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, слова которого приводит РИА Новости.

Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряжённости, — сказал Небензя.

По его словам, Запад не приводит никаких доказательств намерений РФ относительно Украины и нагнетает эскалацию. Небензя утверждает, что российские военные находятся в местах дислокации, а не на украинской границе.

Члены Совбеза ООН в ходе процедурного голосования утвердили проведение специального заседания по ситуации вокруг Украины. При этом не все члены Совета поддержали инициативу о встрече. Китайский постоянный представитель при ООН Лю Цзеи выступил против проведения заседания Совета.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон запросил созыв Совбеза ООН на 31 января, чтобы обсудить якобы «угрожающее поведение» РФ по отношению к Украине. Американская сторона настаивает на «наращивании» российского военного присутствия на границе.

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль сообщил, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной и готова напасть. Однако в Москве ещё не приняли решение, стоит ли это делать. По словам Каля, у российских властей есть и другие сценарии действий в отношении Киева. По его мнению, власти России могут пойти на действия по дестабилизации правительства на Украине, поддержать сепаратистов на востоке или заняться изменением демаркационной линии в пользу самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Издание Bild было одним из первых СМИ, сообщивших о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты опубликовали потенциальные планы атаки. В газете утверждали, что боевые действия могут начаться в конце января — начале февраля 2022-го.