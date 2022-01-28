В разведке ФРГ заявили, что Россия готова вторгнуться на Украину

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной и готова напасть, но ещё не решила, стоит ли это делать. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, добавив, что у Москвы есть и другие сценарии.

Я считаю, что решение о нападении ещё не принято. Кризис может развиваться тысячами способов, — заявил он.

Каль также перечисли возможные сценарии противостояния Москвы и Киева. По его мнению, власти России могут пойти на действия по дестабилизации правительства на Украине, поддержать сепаратистов на востоке или заняться продвижением демаркационной линии в Донбассе.

Издание Bild было одним из первых сообщивших о якобы готовящемся вторжении на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

Ранее в НАТО заявили, что не уверены в том, что Россия планирует вторжение на Украину. В Альянсе считают, что для этого требуются большие силы, чем Москва сосредоточила на границе.