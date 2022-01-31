Небензя: разговоры о возможной войне между Россией и Украиной провокационны

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине 31 января заявил, что все разговоры о возможности войны между Россией и Украиной сами по себе являются провокацией. Заседание Совбеза транслируется на YouTube-канале RT.

Вы как будто призываете к этому, хотите и ждёте, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения, и это при том, что ни одной угрозы о планируемом вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало, — отметил российский постпред Небензя.

Небензя также заявил, что Запад пытается рассорить Россию с Украиной. По его словам, если бы не вмешательство западных государств, страны могли бы поддерживать братские отношения, однако НАТО и США пытаются усилить конфликт, чтобы ослабить позицию Москвы.

Сегодня, 31 января, члены Совбеза ООН в ходе процедурного голосования утвердили проведение специального заседания по ситуации вокруг Украины. При этом не все члены Совета поддержали инициативу о встрече. Китайский постоянный представитель при ООН Лю Цзеи выступил против проведения заседания Совета.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Вашингтон запросил созыв Совбеза ООН на 31 января, чтобы обсудить якобы «угрожающее поведение» РФ по отношению к Украине. Американская сторона настаивает на «наращивании» российского военного присутствия на границе.