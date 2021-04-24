Посольство РФ в Минске опубликовало новую шутку про пенисы

В ответ на твит интернет-пользователи уточняют, правда ли аккаунт принадлежит дипломатическому представительству.
Ранее российское посольство в Белоруссии весьма оригинальным образом ответило на твит главы МИД Латвии Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов. В официальном Twitter-аккаунте дипмиссии появился хештег SmallDickEnergy («Энергия маленького члена»). Позднее данное сообщение удалили, однако в Сети успел распространиться его скрин. Посольство процитировало министра в своём аккаунте и сопроводило его сообщение хештегом на английском языке. Ряд пользователей соцсети раскритиковали запись российского посольства, а некоторые извинились перед гражданами Литвы.