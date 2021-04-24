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Посольство РФ в Минске опубликовало новую шутку про пенисы

16:49, 24 апреля 2021
Фото: joqel/flickr.com

Посольство России в Белоруссии опубликовало новое сообщение в Twitter, ставшее продолжением шутки про пенисы.

Теперь читателям предложили самим выбрать хештег к посту литовского министра — smalldipenergy или smalldickenergy.

В ответ на твит интернет-пользователи уточняют, правда ли аккаунт принадлежит дипломатическому представительству.

Ранее российское посольство в Белоруссии весьма оригинальным образом ответило на твит главы МИД Латвии Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов. В официальном Twitter-аккаунте дипмиссии появился хештег SmallDickEnergy («Энергия маленького члена»). Позднее данное сообщение удалили, однако в Сети успел распространиться его скрин. Посольство процитировало министра в своём аккаунте и сопроводило его сообщение хештегом на английском языке. Ряд пользователей соцсети раскритиковали запись российского посольства, а некоторые извинились перед гражданами Литвы.

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