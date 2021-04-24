Посольство РФ в Минске опубликовало новую шутку про пенисы

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Президент США Джо Байден на саммите G7 предложит усилить давление на КНР из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, по данным Вашингтона, Пекин использует принудительный труд и создаёт «лагеря перевоспитания» для этнических уйгуров. Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

Байден лично примет участие в саммите и уделит особое внимание вопросам «стратегического соперничества между демократическими и автократическими государствами, особенно Китаем». Это союзники-единомышленники, и мы хотим предпринять конкретные действия, которые продемонстрируют...