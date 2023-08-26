Посольство РФ пообещало помочь задержанному в Финляндии лидеру ДШРГ «Русич»

Фото: Tong Shuai/Xinhua/Global Look Press

Посольство России пообещало оказать помощь задержанному на территории Финляндии лидеру ДШРГ «Русич» Яну Петровскому. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства, говорится, что россиянина уведомляли о возможности связаться с посольством, однако он это предложение проигнорировал. После поступления обращения дипломаты заявили о намерении выйти с ним на встречу.

После поступления личного обращения 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни, — говорится в сообщении российского посольства.

В диппредставительстве отметили, что 25 августа суд в Финляндии продлил срок задержания Петровского в тюрьме в городе Вантаа. В сообщении говорится, что вопрос о возможной экстрадиции россиянина будет рассматриваться позднее.

Финские силовики задержали Петровского по запросу Украины. Киев добивается экстрадиции россиянина, принимавшего участие в боевых действиях на территории Донбасса в 2014–2015 годах.

Петровский известен также под именем Воислав Торден. До приезда в Финляндию он работал татуировщиком в норвежском Осло, но был депортирован после того, как обвинил власти страны в политическом преследовании. Сам Петровский утверждает, что не нарушал законов ни в Норвегии, ни в России. При этом «Фонтанка» сообщала, что Петровский состоял в рядах норвежских ультраправых движений и стал известен позированием на фоне тел украинских военных. После этого он был объявлен в розыск военной прокуратурой Украины.