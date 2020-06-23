Посольство РФ не получало сведений о пострадавших россиянах в Мексике

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Пресс-секретарь посольства России заявил, что не получал сведений о пострадавших россиянах в Мексике в результате землетрясения.

Сведений о пострадавших среди наших соотечественников не поступало. В рамках стандартной процедуры сотрудники дипмиссии были эвакуированы в момент сейсмической тревоги, — цитирует его РИА Новости.

Национальная сейсмическая служба Мексики сообщила о землетрясении сегодня, 23 июня 2020 года. Его магнитуда достигала 7,1. Однако известно, что жители города Крусесита были эвакуированы из своих домов.

По данным местных СМИ, в результате землетрясения пострадал один человек.

NEWS.ru ранее писал, что из-за инцидента власти США сообщили об угрозе цунами для нескольких стран. Речь идёт о Мексике, Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе.