Посол США не считает отъезд российских дипломатов «высылкой»

Посол США в России Джон Салливан объяснил необходимость отъезда российских дипломатов. По его словам, Вашингтон приводит нормы работы диппредставительств в соответствии с российскими. Согласно этим правилам, дипломаты должны будут покинуть США по прошествии трёх лет, заявил Салливан, передаёт РБК. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трёх лет, должны покинуть Россию к 31 января.

Российское правительство всегда говорило, что хочет паритета и взаимности в наших дипломатических отношениях, что ответили мы — к дипломатам обеих стран должны относиться одинаково — трехлетняя виза и истечение привилегий и иммунитета, как только истекает виза, так относятся к нам и так мы тоже будем относиться, — приводит издание слова посла США.

Он объяснил, что и российские, и американские дипломаты получают въездные визы на три года. Однако, по прошествии этого срока россияне, по словам Салливана, могли оставаться в США, сохраняя за собой дипломатический статус и иммунитет. К американским дипломатам в России такого отношения не было, утверждает посол, поэтому им приходилось уезжать.

О введении нового порядка в отношении сотрудников диппредставительства посол уведомил российский МИД ещё год назад.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала американское требование «высылкой» и заявила о намерении реагировать соответствующим образом. По её словам, сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трёх лет, должны покинуть Россию к 31 января.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов предложил обнулить все ограничения в отношении российских дипломатических представительств.