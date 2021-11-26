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Группа из 27 российских дипломатов покинет США

Посол РФ Антонов: 27 российских дипломатов с семьями покинут США 30 января
21:41, 27 ноября 2021
Группа из 27 российских дипломатов покинет США Анатолий Антонов Фото: twitter.com/RussiaInUSA
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Группа из 27 российских дипломатов вместе с семьями покинут США. Это произойдёт 30 января. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YоuTube-канала «Соловьёв Live».

По словам Антонова, «дипломатов выгоняют».

30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда, — рассказал посол.

Он уточнил, что супругов российских дипломатов лишают аккредитации, а детям не одобряют визы. По мнению посла, подобные действия можно назвать политикой по разделению семей. При этом Антонов подчеркнул, что Штаты традиционно декларируют бережное отношение к семейным ценностям.

Ранее Анатоли Антонов заявил о том, что вашингтонская администрация продолжает следовать деструктивному курсу по разрушению связей с Москвой в областях, не имеющих отношения к политике. Так он прокомментировал санкции, введённые Штатами в отношении Московского физико-технического института.

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