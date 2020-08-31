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Посла Белоруссии в Испании Пустового освободили от должности

20:13, 31 августа 2020 17
Павел Пустовой Павел Пустовой Фото: spain.mfa.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил посла республики в Испании Павла Пустового от должности. Информацию об этом распространило БелТА.

Павел Пустовой лишён дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, — сообщило агентство.

Отмечается, что соответствующий указ № 327 Лукашенко подписал 31 августа. Об этом заявили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее сообщалось, что Пустовой считает необходимым устроить пересчёт результатов голосования на минувших президентских выборах. Также он заявил о необходимости провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал жестокость силовиков, издевался над задержанными и угрожал близким участников акций протеста.

Как писал NEWS.ru, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший протестующих соотечественников, освобождён от должности.

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