https://static.news.ru/photo/057dc6b8-abf8-11e9-8605-fa163e074e61_660.jpg Экс-президент Украины Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко будет допрошен в третий раз, но уже с применением полиграфа. Такое решение было принято в Государственном бюро расследований страны.

При этом в ведомстве не уточнили, в рамках какого уголовного дела будет идти допрос бывшего украинского лидера.

При этом по данным экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, Порошенко допросят по делу «об отмывании преступных доходов».

Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что против бывшего президента и высших должностных лиц страны расследуются 11 уголовных дел, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко стал членом комитета парламента по вопросам интеграции с Европейским союзом.