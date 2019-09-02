Экс-президент Украины Пётр Порошенко будет допрошен в третий раз, но уже с применением полиграфа. Такое решение было принято в Государственном бюро расследований страны.
При этом в ведомстве не уточнили, в рамках какого уголовного дела будет идти допрос бывшего украинского лидера.
При этом по данным экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, Порошенко допросят по делу «об отмывании преступных доходов».
Ранее директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что против бывшего президента и высших должностных лиц страны расследуются 11 уголовных дел, сообщает
Как писал News.ru народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко стал членом комитета парламента по вопросам интеграции с Европейским союзом.