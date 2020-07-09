Бывший украинский лидер Пётр Порошенко снова очутился в центре скандала. И уже — в связи с его телефонными разговорами с Владимиром Путиным. Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал запись 2015 года, на которой слышно, что (предположительно) президенты общаются достаточно неформально и по-приятельски, хотя на тот момент конфликт в Донбассе был в разгаре. Этот факт вновь бьёт по репутации Порошенко, но пока остаётся вопрос, насколько серьёзным будет ущерб, и какие именно силы в наибольшей степени заинтересованы в «сливах» против него.

Деркач опубликовал запись спустя два дня после другого скандала, когда депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук обвинила бывшего президента в том, что он поздравлял Путина с Днём России — уже после того, как начались боевые действия в Донбассе. Опровержений этой информации не последовало, а все имеющиеся данные, включая сообщение на сайте Кремля, свидетельствуют о том, что разговор лидеров и поздравление действительно имели место.

На обнародованной 9 июля записи слышны, предположительно, голоса Порошенко и Путина: звучат они действительно правдоподобно. Разговор датирован 30 апреля 2015 года — к тому моменту конфликт за Донбасс разгорался всё сильнее, позади были жестокие бои в районе города Дебальцево. Тем не менее собеседники общаются вполне дружелюбно и почти по-приятельски, обсуждают проблемы экономики Украины, работу трёхсторонней контактной группы, и обмениваются шутками по поводу предстоящего Первомая. Прощание тоже звучит вполне тёплым: «Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое. — Обнимаю. До свидания, давайте».

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты, впрочем, считают, что разговоры двух лидеров в 2014-2015 годы не открывают ничего нового относительно пятого президента Украины. Как отмечал ещё 7 июля директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, беседа лидеров, «это не проблема, а часть дипломатии». При этом, подчёркивал аналитик, больше вопросов вызывает то, что Порошенко «не может объяснить честно обществу» те факты, по которым его упрекают в связях с Россией.

Киевский политолог Алексей Якубин в разговоре с NEWS.ru также заметил, что и запись, обнародованная 9 июля, если на ней действительно голоса президентов, неудивительна. При этом, считает он, она вполне вписывается в контекст другого «слива» от Деркача — с разговором 2015-2016 годов между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Порошенко.

Все эти беседы укладываются в логику событий того периода. И запись предполагаемой беседы с Путиным может удивить лишь тех, кто поверил имиджу Порошенко после 2017 года, когда ради политических баллов он решил разыгрывать откровенно антироссийскую карту, поняв, что контакты с Москвой вредят его репутации внутри Украины. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

В Кремле уже заявили, что российскому руководству неизвестно об опубликованном 9 июля разговоре. Сам Порошенко по горячим следам вновь не представил внятных объяснений. Вероятно, подобное поведение вызовет недовольство среди его сторонников. Однако, как считает Якубин, публикация записи может сказаться на позициях Порошенко весьма незначительно. Его ядерный электорат, включающий националистов, опирающихся на антироссийскую риторику после 2017-го, вполне вероятно, попытается найти собственное, удобное для себя объяснение «слива». Например, назвав это провокацией со стороны Кремля или противников экс-президента на Украине.

Эксперт отмечает, что качество опубликованных записей очень хорошее, то есть сделаны они были, скорее всего, целенаправленно и, возможно, с санкции самого Порошенко. Однако понять, кто же именно их запустил в массы, пока тяжело. «Сливы» через Деркача могут идти от сторонников экс-президента Виктора Януковича: депутат сам состоял в поддерживавшей его «Партии регионов». В то же время дискредитация Порошенко, конечно, выгодна и действующей власти, чьи рейтинги в последнее время проседают.